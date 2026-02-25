 
Третий всероссийский форум «Плечом к плечу. За русскую победу!» проведет ЛДПР в Пскове

Либерально-демократическая партия России проведёт III Всероссийский форум содействия специальной военной операции «Плечом к плечу. За русскую победу!» в псковском спортивно-развлекательном парке «Простория». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, старт работе форума 1 марта даст председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. 

Площадка объединит действующих военнослужащих и членов их семей, ветеранов боевых действий, семьи погибших защитников, военных корреспондентов, представителей власти, Русской православной церкви и общественных деятелей, чтобы продолжить работу по созданию системных механизмов для поддержки бойцов и их семей. Отдельное внимание участники форума уделят теме социальной и медицинской реабилитации.

В рамках форума запланированы пленарное заседание и круглые столы, в ходе которых будут подняты вопросы профессиональной переподготовки и трудоустройства демобилизованных, организации медицинского и психологического сопровождения ветеранов, предоставления гарантий военным священникам, работы волонтёрских и благотворительных организаций.

Мероприятие состоится 1 марта в 10:00 по адресу: Иркутский переулок, 2, «Простория».

