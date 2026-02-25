 
Общество

О подготовке Псковской области к паводку расскажут в пресс-центре ПЛН

0

Очередная пресс-конференция состоится сегодня, 25 февраля, в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. На этот раз темой разговора станет подготовка региона к весенним паводкам.

От каких факторов зависит их интенсивность? В чем разница между паводком и половодьем? Какова сейчас ледовая обстановка на водоемах Псковской области? Когда лед «тронется»? Когда в Псковском регионе ожидаются пики половодья? Какие мероприятия запланированы в целях успешного прохождения паводков? Какие муниципальные округа находятся в группе риска? На эти и многие другие вопросы ответит заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев. 

Начало пресс-конференции в 15.00. Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

