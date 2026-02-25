Псковская транспортная прокуратура добилась выплаты компенсации работникам депо города Дно. В ходе проверки соблюдения трудовых прав работников эксплуатационного локомотивного депо ведомство установило, что машинистам-инструкторам не выплачена компенсация за задержку оплаты работы с вредными и опасными условиями труда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре.

Помимо отсутствия выплат, в депо нарушались сроки и нормы выдачи средств индивидуальной защиты, а также порядок обучения по охране труда и проверки знаний.

Псковский транспортный прокурор внес представление, в отношении начальника депо возбудил дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 5.27 (нарушение трудового законодательства), части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда (на рассмотрении)).

После вмешательства прокурора нарушения устранены. Работникам выплатили более 41 тысячи рублей, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.