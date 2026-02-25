 
Общество

Половодье в Псковской области начнётся в конце марта – начале апреля

Начало половодья в Псковской области ожидается в конце марта – начале апреля. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев на пресс-конференции, прошедшей в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM. 

«Интенсивность паводков зависит от множества факторов, включая погодные условия и состояние ледового покрова на водоёмах региона», - уточнил он. Артур Бугаев отметил, что пик половодья может прийтись на вторую декаду апреля, и даты могут смещаться из-за изменчивости погодных условий. 

Гость студии подчеркнул различие между понятиями паводок и половодье: паводок возникает при быстром подъёме воды, а половодье — это более длительный процесс весеннего подъёма уровня водоёмов из-за таяния снега и льда. 

Он также рассказал о текущей ледовой обстановке в Псковской области: «Ныне лёд постепенно начинает таять, но точные сроки начала движения льда зависят от температуры воздуха». Артур Бугаев отметил, что для обеспечения безопасности взаимодействие МЧС осуществляется как с федеральными, так и с местными органами власти. 

«МЧС координирует работу различных служб с целью предотвращения и смягчения последствий паводков. Мы тесно сотрудничаем с муниципалитетами, Ростехнадзором, Невско-Ладожским бассейновым управлением и даже с министерством обороны, чьи взрывотехнические группы при необходимости проводят подрыв льда», — сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС по Псковской области. 

Он также акцентировал, что подрыв льда — крайняя мера, которая проводится только тогда, когда существует угроза жизни и имуществу людей. 

