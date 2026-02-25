Лёд на озёрах Псковской области достиг полуметровой толщины

Ледовый покров на реках и озёрах Псковской области достиг толщины до 50 сантиметров. Это безопасные условия для выхода на поверхность водоемов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Он отметил, что безопасность людей на льду остаётся приоритетом для региональных служб и органов местного самоуправления. «Мы относимся с осторожностью к любому выходу на лёд. Выезд на лёд на автомобилях запрещён, за исключением специально оборудованных ледовых переправ, которых в области нет», — пояснил Артур Бугаев.

Гость студии подчеркнул, что специалисты проводят регулярный мониторинг толщины льда, а информацию оперативно передают органам местного самоуправления для принятия решений о введении или снятии запретов. «В настоящее время запреты на выход на лёд ни в одном муниципалитете не введены, следовательно, выход на лёд разрешён», — отметил он.

По словам Артура Бугаева, толщина льда на основных реках достигает 40 сантиметров, а на озёрах — до 50 сантиметров. Это, по его словам, считается солидным показателем безопасности несмотря на то, что рыбаки испытывают трудности с бурением льда.