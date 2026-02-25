 
Общество

Лёд на озёрах Псковской области достиг полуметровой толщины

0

Ледовый покров на реках и озёрах Псковской области достиг толщины до 50 сантиметров. Это безопасные условия для выхода на поверхность водоемов. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Псковской области по антикризисному управлению Артур Бугаев в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

Он отметил, что безопасность людей на льду остаётся приоритетом для региональных служб и органов местного самоуправления. «Мы относимся с осторожностью к любому выходу на лёд. Выезд на лёд на автомобилях запрещён, за исключением специально оборудованных ледовых переправ, которых в области нет», — пояснил Артур Бугаев.

Гость студии подчеркнул, что специалисты проводят регулярный мониторинг толщины льда, а информацию оперативно передают органам местного самоуправления для принятия решений о введении или снятии запретов. «В настоящее время запреты на выход на лёд ни в одном муниципалитете не введены, следовательно, выход на лёд разрешён», — отметил он.

По словам Артура Бугаева, толщина льда на основных реках достигает 40 сантиметров, а на озёрах — до 50 сантиметров. Это, по его словам, считается солидным показателем безопасности несмотря на то, что рыбаки испытывают трудности с бурением льда.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026