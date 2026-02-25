Псковские профсоюзы посетили хлебопекарню в Усть-Долыссах

Участники Стратегической сессии Псковского областного совета профсоюзов посетили Хлебопекарню в деревне Усть-Долыссы Невельского округа, сообщили Псковской Ленте Новостей в в Псковском областном совете профсоюзов.

Фото: Псковский областной совет профсоюзов

Хлебопекарня входит в Невельское райпо, которое является частью системы Потребительской кооперации Центросоюза Российской Федерации. Старший технолог предприятия Людмила Дырдыра провела экскурсию по производству и рассказала о процессе выпечки хлеба. Хлебопекарня обеспечивает продукцией соседние районы, а все работники хлебопекарни - члены профсоюза, на предприятии действует коллективный договор.

«Несмотря на кадровую проблему мы обеспечиваем производство своими силами, не снижая темпа. Мы работаем, прилагая все силы», - рассказала Людмила Дырдыра.

Во время визита профсоюзные руководители оценили качество продукции во время презентации и дегустации.

«Хлеб – всему голова! Профсоюзы знают о производстве, о его заботах и тяготах. В системе потребкооперации профсоюзная работа выстроена на высоком уровне. Можно смело сказать, что они могут служить ориентиром. Главное, что работники хлебопекарни выполняют нужную и важную работу, выпуская наивкуснейший хлеб, который каждый день появляется на столах псковичей», - прокомментировал рабочий визит председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.