Трём парам в Псковском округе вручили медали за полвека совместной жизни

Вручение медалей «50 лет совместной жизни» трём парам, отметившим полвека совместной жизни, прошло в Псковском округе. Церемония состоялась в селе Середка и деревне Неелово-2, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница сети «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой



Медали получили Нина и Владимир Карпенко, Раиса и Василий Спиридоновы, а также Евгения и Анатолий Ермакович.





«За полвека совместной жизни было много счастливых минут – рождение детей и внуков, профессиональные успехи и совместные достижения», – отметила Наталья Федорова. Она добавила, что «жизненные штормы эти люди преодолели вместе, поддерживая друг друга, уступая и прощая».





Глава округа подчеркнула важность таких союзов для молодого поколения как примера взаимопонимания и ценности семьи и поздравила супругов: «От души поздравляю супругов и их семьи со знаменательной датой! Доброго здоровья, активного долголетия, счастья, радости жизни, мира и добра вам и вашим близким!»