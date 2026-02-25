 
Общество

Трём парам в Псковском округе вручили медали за полвека совместной жизни

0

Вручение медалей «50 лет совместной жизни» трём парам, отметившим полвека совместной жизни, прошло в Псковском округе. Церемония состоялась в селе Середка и деревне Неелово-2, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова на своей странице сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: страница сети «ВКонтакте» Натальи Фёдоровой
 

Медали получили Нина и Владимир Карпенко, Раиса и Василий Спиридоновы, а также Евгения и Анатолий Ермакович.


 

«За полвека совместной жизни было много счастливых минут – рождение детей и внуков, профессиональные успехи и совместные достижения», – отметила Наталья Федорова. Она добавила, что «жизненные штормы эти люди преодолели вместе, поддерживая друг друга, уступая и прощая».


 

Глава округа подчеркнула важность таких союзов для молодого поколения как примера взаимопонимания и ценности семьи и поздравила супругов: «От души поздравляю супругов и их семьи со знаменательной датой! Доброго здоровья, активного долголетия, счастья, радости жизни, мира и добра вам и вашим близким!»

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026