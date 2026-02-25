В Пскове обнаружили ещё 11 самовольно размещенных информационных конструкций

Рейдовые мероприятия по выявлению самовольно размещенных информационных конструкций провели в Пскове с 24 по 25 февраля, сообщили Псковской Ленте Новостей в контрольном управлении администрации Пскова.

Фото здесь и далее: Контрольное управление администрации Пскова

Во время рейда проверили улицы Алексея Алехина, Рижский проспект, улицы Николая Гоголя, Леона Поземского, Волкова, Школьную, Московскую и обнаружили 11 конструкций, размещенных без разрешения.

Владельцам конструкций выдали предупреждения.

Если владельцы не устранят нарушения в установленный срок, МКУ города Пскова «Служба благоустройства города» демонтирует конструкции на основании постановлений администрации города Пскова.