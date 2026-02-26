За административные нарушения псковская полиция за год назначила более 800 тысяч рублей штрафов

Сотрудники полиции выявили более полутора тысяч нарушений соблюдения тишины, запрета попрошайничества, порчи муниципального имущества, а также по нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время, заявил во время отчета по работе в 2025 году замначальника УМВД России по Псковской области Сергей Еременко на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Продолжается работа по пресечению противоправных деяний в рамах закона Псковской области об административных правонарушениях. Сотрудники полиции выявили более полутора тысяч нарушений по соблюдению тишины, запрету попрошайничества, порче муниципального имущества, а также по нахождению несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей в ночное время. Принято решение о наложении на нарушителей штрафов на сумму более 800 тысяч рублей», - сказал Сергей Еременко.

Замначальника добавил, что развитие системы «Безопасный город» способствовало раскрытию 63 преступлений и выявлению более 800 административных правонарушений.