 
Общество

За административные нарушения псковская полиция за год назначила более 800 тысяч рублей штрафов

0

Сотрудники полиции выявили более полутора тысяч нарушений соблюдения тишины, запрета попрошайничества, порчи муниципального имущества, а также по нахождению несовершеннолетних в общественных местах в ночное время, заявил во время отчета по работе в 2025 году замначальника УМВД России по Псковской области Сергей Еременко на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Продолжается работа по пресечению противоправных деяний в рамах закона Псковской области об административных правонарушениях. Сотрудники полиции выявили более полутора тысяч нарушений по соблюдению тишины, запрету попрошайничества, порче муниципального имущества, а также по нахождению несовершеннолетних в общественных местах без сопровождения родителей в ночное время. Принято решение о наложении на нарушителей штрафов на сумму более 800 тысяч рублей», - сказал Сергей Еременко.

Замначальника добавил, что развитие системы «Безопасный город» способствовало раскрытию 63 преступлений и выявлению более 800 административных правонарушений.  

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026