Псковская область занимает 3 место в СЗФО по раскрываемости тяжких преступлений

Псковская область занимает 3 место среди регионов СЗФО по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, заявил во время отчета по работе в 2025 году замначальника УМВД России по Псковской области Сергей Еременко на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Раскрываемость преступлений по тяжким и особо тяжким составам преступлений возросла на 4,8%. Это выше показателей по России и по СЗФО (43,2%), Псковская область занимает 33 место по России и 3 место среди регионов СЗФО.