Псковская область занимает 3 место в СЗФО по раскрываемости тяжких преступлений

Псковская область занимает 3 место среди регионов СЗФО по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, заявил во время отчета по работе в 2025 году замначальника УМВД России по Псковской области Сергей Еременко на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Показатель общей раскрываемости преступлений выше уровня прошлого да на 5.9%.В целом он выше среднеокружного (пo Северо- Западному федеральному округу, - прим.ред.) и среднероссийского. Псковская область занимает по данному показателю 39 место по России, 2 место по СЗФО», - доложил Сергей Еременко.

Раскрываемость преступлений по тяжким и особо тяжким составам преступлений возросла на 4,8%. Это выше показателей по России и по СЗФО (43,2%), Псковская область занимает 33 место по России и 3 место среди регионов СЗФО.