Траурный митинг к 26-летию со дня подвига 6-й роты. ФОТОРЕПОРТАЖ

Возложение цветов к памятнику «Купол» в деревне Череха 1 марта уже стало традиционным мероприятием, посвященным памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

В марте 2000 года десантники 6‑й роты роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. В этом году почтить память воинов приехали официальные лица как страны, так и области.

Подробнее о мероприятии - в фоторепортаже Андрея Николаева.