Сегодня женщины готовы быть полезными друг для друга – Наталья Мельникова

Деятельность «Женского движения Единой России» объединяет сильных и активных женщин региона, которые готовы быть полезными друг для друга. Такое мнение высказала сенатор Совета Федерации от Псковской области, председатель Общественного совета «Женского движения Единой России» в регионе Наталья Мельникова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).
«Когда мне предложили быть руководителем, было очень неожиданно и приятно получить такое предложение. Объединение женского движения, матерей, которым нужна забота, внимание, очень важно. У нас есть очень много деятельных и интересных женщин, у которых много хороших наработанных практик, и мы хотим их использовать для того, чтобы показывать лучших женщин, которые у нас есть в регионе, объединить их в единую команду и вместе с ними работать. Сегодня женщины готовы быть полезными друг для друга», – отметила Наталья Мельникова.
Она подчеркнула, что такие объединения важны даже для того, чтобы разделить горе.
«Недавно мы проводили мероприятие на базе филиала фонда "Защитники Отечества", куда собрались мамы, мы проводили это в День матери, и было приятно услышать, когда одна из матерей сказала: "Вы знаете, нам было очень важно сегодня даже поплакать вместе". Сегодня людям нужно объединиться, чтобы и горе не было одиноким», – заключила Наталья Мельникова.