Сегодня женщины готовы быть полезными друг для друга – Наталья Мельникова

Деятельность «Женского движения Единой России» объединяет сильных и активных женщин региона, которые готовы быть полезными друг для друга. Такое мнение высказала сенатор Совета Федерации от Псковской области, председатель Общественного совета «Женского движения Единой России» в регионе Наталья Мельникова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Когда мне предложили быть руководителем, было очень неожиданно и приятно получить такое предложение. Объединение женского движения, матерей, которым нужна забота, внимание, очень важно. У нас есть очень много деятельных и интересных женщин, у которых много хороших наработанных практик, и мы хотим их использовать для того, чтобы показывать лучших женщин, которые у нас есть в регионе, объединить их в единую команду и вместе с ними работать. Сегодня женщины готовы быть полезными друг для друга», – отметила Наталья Мельникова.

Она подчеркнула, что такие объединения важны даже для того, чтобы разделить горе.