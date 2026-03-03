Александр Козловский: Отчёт правительства важен не только цифрами, но и перспективами развития

Отчёт правительства за 2025 год, представленный премьер-министром Михаилом Мишустиным, — важное событие, один из ключевых моментов в работе парламента и правительства. Такое мнение высказал депутат Госдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио ПЛН FM.

Александр Козловский подчеркнул, что особое значение имели выступления министров, в частности, министра промышленности и торговли Антона Алиханова. Депутат уточнил, что заседание, на котором правительство предоставило отчёт за прошлый год, прошло ранее обычного срока. «Это показывает, что правительство стало работать более оперативно и подводить итоги быстрее. То есть, оно активно собирает информацию. А это важно для того, чтобы в будущем принимать правильные решения на предстоящие периоды», - сказал он.

Гость студии также поделился: «Все комитеты работали. Заседание специально было выделено под отчёт правительства, были все министры, представили все ключевые ФАИПы (Федеральные адресные инвестиционные программы), присутствовала Счётная палата РФ».

Александр Козловский отметил, что отчёт правительства важен не только самими цифрами прошлого периода, но и перспективами развития государства: «Мы задаём вопросы, основываясь на проблемах, с которыми сталкиваемся на местах, выражая мнение наших избирателей».

Гость студии обратил внимание на значимость встреч с представителями исполнительной власти, поскольку они позволяют своевременно получать информацию и эффективно реагировать на возникающие трудности.

«Я считаю, что каждый год мы двигаемся поступательно вперед. Всё раньше и раньше заслушиваем отчет правительства», - обозначил он.

«Это не только отчёты, это ещё намерения на будущие периоды, как я уже сказал. Это принятие решений, и плюс ещё обозначение проблемных тем, которые мы, как депутаты, выбранные от регионов, чувствуем у себя на земле. У нас была возможность озвучить те трудности, с которыми сталкиваются наши граждане и предприятия», - заключил парламентарий.

Отчет правительства за 2025 год, по словам Александра Козловского, продемонстрировал целенаправленную работу над важнейшими социальными вопросами. Основное внимание уделялось поддержке семей с детьми, участникам СВО и их семьям, повышению МРОТ и пенсий и развитию социальной сферы, здравоохранения, образования и IT-сектора. Главные приоритеты — социальное благополучие граждан и обеспечение экономической стабильности.