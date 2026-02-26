Мишустин поблагодарил ЕР за Народную программу и системную поддержку правительства

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за Народную программу и системную поддержку правительства. Теперь реализация ключевых социальных инициатив для всех категорий граждан законодательно обеспечена партией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».
Фото: «Единая Россия»
Премьер-министр в ходе отчета в Госдуме подчеркнул, что у «Единой России» и кабинета министров общие цели — повышение качества жизни граждан, развитие страны, в их решении помогает Народная программа.
Глава кабмина перечислил ключевые меры социальной поддержки разных категорий граждан. Многие из них предусмотрены Народной программой «Единой России» и законодательно обеспечены партией.
Адресную помощь получают семьи с детьми с низкими доходами — им предоставляется единое пособие; вдвое увеличены стандартные налоговые вычеты на второго и последующих детей; регулярно индексируются маткапитал и социальные пособия; действуют законы, устанавливающие дополнительные права и льготы для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня».
Вырос размер пособия по беременности и родам для студенток очных отделений вузов и колледжей научных организаций. В страховой стаж теперь включаются все периоды ухода за детьми до полутора лет. По поручению президента с 1 января увеличена максимальная сумма, не облагаемая налогом и страховыми взносами, которые работодатели могут предоставлять сотрудникам при рождении ребёнка: с 50 тысяч до миллиона рублей. С текущего года для работающих родителей с двумя малышами и более, чей доход ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, станет действовать так называемая система ежегодной семейной выплаты.
По инициативе «Единой России» проиндексирован минимальный размер оплаты труда, он достиг 27 тысяч рублей, что затронуло 4,5 миллиона человек. Страховые пенсии повысили исходя из инфляции в 9,5% и, соответственно, возобновили индексацию пенсий для работающих граждан. Обучение и переобучение с государственной поддержкой в 2025 году прошли 120 тысяч человек — такую возможность обеспечивает закон «Единой России» о занятости.
В стране сформирована целостная система помощи героям и их близким: при непосредственной поддержке «Единой России» принято более 150 законов в этой сфере. Модернизируются госпитали для ветеранов войн. В любом из 12 центров Социального фонда участники специальной военной операции могут пройти комплексную реабилитацию. В частности, теперь бойцам компенсируются расходы на проезд до места проведения ВВК и обратно. За военными и добровольцами сохраняются их рабочие места на весь период прохождения службы. Созданы условия, чтобы ветераны специальной военной операции могли попробовать себя в новой профессии или получить дополнительную специальную квалификацию, новую профессию.
Тысячи участников СВО и члены их семьи уже прошли такое обучение, подчеркнул Михаил Мишустин.
В 2025 году ввели 80 новых школ — значительная часть построена в сельской местности. Проект по капремонту и строительству учреждений образования «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения.
По всей стране модернизируют музеи, театры, школы искусств, библиотеки, спортивную инфраструктуру.
В 2025 году благоустроено 7,5 тысячи общественных пространств и территорий вокруг домов. Голосование по программе «Формирование комфортной городской среды» «Единая Россия» ежегодно проводит вместе с Минстроем. В принятии решений о благоустройстве своих регионов активно участвуют жители: на всероссийском голосовании своё мнение высказали миллионы людей.
По инициативе партии реализовано более 100 новых инициатив Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: победители получили гранты на 25 миллиардов рублей.
Подготовлен законопроект по стабилизации финансового состояния почты, сообщил Михаил Мишустин. Правительство выделит на нее пять миллиардов рублей. Поручение взять программу модернизации почтовых отделений на особый контроль дал председатель партии Дмитрий Медведев.
Правительство донастраивает систему профессионального образования для ликвидации кадрового дефицита — «Единая Россия» обеспечила законодательные решения по целевой подготовке. Сформирован прогноз кадровой потребности по каждой из отраслей. По самым востребованным специальностям, нужным для достижения технологического промышленного суверенитета и лидерства, будет увеличиваться количество бюджетных мест, сообщил премьер-министр.
Также активно ведется строительство университетских кампусов мирового уровня.
Поскольку «Единая Россия» выступает за обеспечение лекарственной безопасности страны, замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев задал премьер-министру вопрос о достаточности лекарственного обеспечения.
По словам главы кабмина, на сегодняшний день в стране отсутствует дефицит жизненно необходимых лекарственных препаратов, выпуск отечественных препаратов только растёт, развивается научная и технологическая базы в этой области, продолжается расширение высокотехнологичной медицинской помощи: только в 2025 году ее получили около 270 тысяч пациентов.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров заявил, что «Единой России» вместе с правительством предстоит воплотить новую Народную программу партии в конкретные решения на благо людей.