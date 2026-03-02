Ярмарка проектов прошла в псковском «Кванториуме»

В детском технопарке «Кванториум Псков» состоялась выставка технологических проектов учащихся. Представителям власти, предпринимателям и широкой общественности представлено 30 ярких разработок, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Среди проектов — нейросеть для восстановления фресок Снетогорского монастыря, бионические роботизированные системы, коптеры для шоу дронов, виртуальные туры, исследования и другие решения, ориентированные на практическое применение.

Начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов отметил, что многие из презентованных проектов уже представляют собой продуманные и реализуемые стартапы, готовые к внедрению. «Это наше будущее. Именно на таком фундаменте будет строиться наш технологический суверенитет и технологическое лидерство», — подчеркнул Виталий Рахманов.

«Предприниматели станут частью образовательного процесса. Мы соберем от них производственные задачи и передадим "Кванториуму". Ожидаем от этого синергетический эффект: реальные задачи, обучение и в будущем — возможность решения кадровых вопросов», — рассказал председатель регионального отделения «Опора России» Сергей Пакреев. Мероприятие реализовано при поддержке IT комитета организации.

В рамках ярмарки состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между детским технопарком «Кванториум Псков» и реготделением организации. Главная цель соглашения — наладить устойчивое взаимодействие между «Кванториумом» и предпринимательским сообществом.

Гостями мероприятия также стали врио министра образования Псковской области Александр Сорокин, министр молодежной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин и другие представители власти и бизнеса. Ярмарка организована в рамках регионального партнерского проекта «Техностарт», который реализуют Псковское региональное отделение «Опора России» и детский технопарк «Кванториум Псков».