Предприниматель заплатит Крыпецкому монастырю более трех миллионов за срыв строительства дома

Суд взыскал с индивидуального предпринимателя в пользу Иоанно-Богословского Савво-Крыпецкого мужского монастыря Псковской епархии 3 152 068 рублей долга и процентов за пользование чужими денежными средствами, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Изображение сгенерировано нейросетью

Между сторонами заключен договор подряда на строительство каркасного дома на земельном участке монастыря по адресу: Псковская область, деревня Крипецкое-1. Стоимость работ составила – 4 950 000 рублей, предоплата 60%. Срок выполнения работ - 3 марта 2025 года.

Вместе с тем предприниматель договорные обязательства не исполнил, в связи с чем 20 марта 2025 монастырь потребовал возврата суммы аванса и уведомил об одностороннем расторжении договора.

Неисполнение предпринимателем договорных обязательств и неудовлетворение требований претензии явилось основанием для обращения в суд.

В ходе рассмотрения спора, учитывая отсутствие документального подтверждения выполнения работ на сумму аванса и отсутствие препятствий к их выполнению, принимая во внимание, что договор между сторонами расторгнут по истечении установленного срока выполнения работ, суд пришел к выводу о правомерности заявленных требований.

Кроме того, предприниматель, заявляя довод о несении расходов на закупку лесоматериала на сумму более 1,3 млн рублей по договору, заключенному до заключения спорного договора, доказательств поставки на место проведения работ не представил.