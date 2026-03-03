Историю как альтернативный экзамен для поступления в вузы ввели еще для 20 специальностей

Экзамен по истории добавлен как альтернативный при приеме в вузы на 20 образовательных направлениях, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Он уточнил, что среди новых направлений: «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Судебная и прокурорская деятельность», «Правоохранительная деятельность», «Обеспечение законности и правопорядка», «Судебная экспертиза», «Конфликтология», «Таможенное дело», «Социология», «Издательское дело», «Социальная работа с молодежью», «Реклама и связи с общественностью», «Философия», «Культурология», «Педагогика и психология девиантного поведения» и другие, пишет «Интерфакс».
Ранее сообщалось, что устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом будет проводиться для школьников 9-х классов в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в январе-апреле с 2027-2028 годов.