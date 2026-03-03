Историю как альтернативный экзамен для поступления в вузы ввели еще для 20 специальностей

Экзамен по истории добавлен как альтернативный при приеме в вузы на 20 образовательных направлениях, сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«Уже в этом году мы дополнительно к 23 (программам подготовки в вузах) еще по 20 направлениям, где раньше не было истории, установили ее в качестве альтернативного экзамена. Сделали это с целью подготовки будущих абитуриентов к обязательной, безальтернативной сдаче ЕГЭ по истории на эти 20 направлений в будущем году», - сказал Фальков на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

Он уточнил, что среди новых направлений: «Юриспруденция», «Правовое обеспечение национальной безопасности», «Судебная и прокурорская деятельность», «Правоохранительная деятельность», «Обеспечение законности и правопорядка», «Судебная экспертиза», «Конфликтология», «Таможенное дело», «Социология», «Издательское дело», «Социальная работа с молодежью», «Реклама и связи с общественностью», «Философия», «Культурология», «Педагогика и психология девиантного поведения» и другие, пишет «Интерфакс».

«Таким образом, на будущий год по 43 направлениям подготовки у нас будет история установлена в качестве альтернативного. И поручение президента будет выполнено в полном объеме», - отметил Фальков.

Ранее сообщалось, что устный экзамен по истории перед основным государственным экзаменом будет проводиться для школьников 9-х классов в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА) в январе-апреле с 2027-2028 годов.