Два учреждения образования в Пскове ремонтируют по президентскому нацпроекту

Вопросы модернизации образовательной инфраструктуры обсудили на рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Пскова Борис Елкин, сообщил губернатор в своем Telegram-канале. 

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«Псков активно участвует в реализации президентских нацпроектов, благодаря чему в городе капитально ремонтируются образовательные учреждения», - отметил глава региона.

Сейчас работы ведутся на двух объектах. В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» проходит масштабное обновление старого здания Псковской инженерно-лингвистической гимназии: идёт замена кровли и инженерных систем, переоборудование внутренних помещений. После завершения работ здесь будут учиться младшие школьники.

Детский сад №43 ремонтируется по линии нацпроекта «Семья». Здесь также меняют кровлю, инженерные системы, ведётся работа по устройству новых напольных покрытий и потолочных конструкций.

«При модернизации образовательных учреждений город использует и возможности федеральных инструментов, и собственные средства. В 2024-2025 годов в рамках президентского нацпроекта были отремонтированы школы №2 и №13, а в этом году решено обновить фасады этих зданий – за счёт муниципального бюджета», - сказал Михаил Ведерников.

Особое внимание уделяется антитерористичекой защищённости объектов: по периметру территорий устанавливаются ограждения, школы и детские сады оснащаются камерами видеонаблюдения и системами контроля пропуска учеников.

