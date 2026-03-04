Два учреждения образования в Пскове ремонтируют по президентскому нацпроекту

Вопросы модернизации образовательной инфраструктуры обсудили на рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава города Пскова Борис Елкин, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Фото: Михаил Ведерников / Telegram
«Псков активно участвует в реализации президентских нацпроектов, благодаря чему в городе капитально ремонтируются образовательные учреждения», - отметил глава региона.
Сейчас работы ведутся на двух объектах. В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» проходит масштабное обновление старого здания Псковской инженерно-лингвистической гимназии: идёт замена кровли и инженерных систем, переоборудование внутренних помещений. После завершения работ здесь будут учиться младшие школьники.
Детский сад №43 ремонтируется по линии нацпроекта «Семья». Здесь также меняют кровлю, инженерные системы, ведётся работа по устройству новых напольных покрытий и потолочных конструкций.
Особое внимание уделяется антитерористичекой защищённости объектов: по периметру территорий устанавливаются ограждения, школы и детские сады оснащаются камерами видеонаблюдения и системами контроля пропуска учеников.