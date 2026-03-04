Инспекторы Полистовского заповедника сняли 15 капканов в охранной зоне

Инспекторы Полистовского заповедника сняли 15 капканов, установленных в охранной зоне. Во время одного из рейдов они обнаружили незаконно устроенные скрадки с капканами на пушного зверя, включая лису, хорька и куницу, сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике.

Фото здесь и далее: Полистовский заповедник

«Капканы нами сняты, фотоловушки на территории установлены, проводятся регулярные рейды», - сообщил заместитель директора по охране заповедника Дмитрий Ерёмин.

Установка захватывающих капканов запрещена. Животные, попавшие в такие ловушки, могут погибнуть мучительно или получить серьезные травмы.

За использование капканов на особо охраняемых природных территориях предусмотрены штрафы до 200 тысяч рублей или лишение свободы за браконьерство.