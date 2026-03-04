Псковские росгвардейцы поддержали донорскую акцию в преддверии юбилейных дат

Накануне двух знаменательных событий — 10-летия Росгвардии и 215-й годовщины образования войск правопорядка — сотрудники управления Росгвардии по Псковской области приняли участие в ведомственной донорской акции «От сердца к сердцу». Мероприятие прошло на Станции переливания крови Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Акция «От сердца к сердцу» — традиционная инициатива Росгвардии, направленная на поддержку донорского движения и пополнение региональных банков крови. Участие в ней стало для псковских росгвардейцев возможностью не только отметить грядущие юбилеи, но и внести вклад в спасение человеческих жизней.

В этот день на станцию переливания прибыли сотрудники различных подразделений управления. Среди участников были как опытные доноры, неоднократно сдававшие кровь, так и новички, для которых процедура прошла впервые.

Перед сдачей крови все участники прошли обязательный медицинский осмотр. Квалифицированные врачи измерили давление, проверили уровень гемоглобина и оценили общее состояние здоровья. Только после подтверждения полной безопасности процедуры для донора допускалась сдача крови.