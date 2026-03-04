Добрые встречи НКО к Международному женскому дню состоялись в Пскове

В преддверии 8 Марта представители некоммерческих организаций Пскова собрались на традиционную встречу, организованную депутатом Псковского областного Собрания, председателем регионального Совета сторонников «Единой России» Игорем Дитрихом и руководителем регионального Центра поддержки гражданских инициатив, председателем ПРО «Союз женщин России» Натальей Никифоровой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Единой России»

Встреча, посвященная Международному женскому дню, стала очередным подтверждением важности развития гражданской активности в регионе. Как отметил Игорь Дитрих, поддержка общественных инициатив и НКО является важной частью Народной программы партии.

«Только начали сегодня общаться, а уже много нашли общего и договорились о перспективах взаимодействия. Уже это говорит о том, что не зря мы собираемся. Всех нас многое объединяет — милосердие на первом месте у нас, у русских людей. Справедливость уже следом идёт», — подчеркнул депутат.

Первой о деятельности своей организации рассказала председатель регионального отделения «Красного Креста» Валерия Мишакова. Подробно она остановилась на одном из направлений работы организации — обучении населения навыкам оказания первой помощи. Эта деятельность особенно актуальна в современных условиях, когда каждый человек может оказаться в ситуации, где его знания и умения могут спасти чью-то жизнь.

Руководитель отделения фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева поделилась опытом адресной поддержки семей участников специальной военной операции и рассказала о том, что в 2023 году депутаты очень дружно оказали помощь семьям военнослужащих, находящихся на СВО, чьи дети пошли в первый класс, и выразила особые слова благодарности секретарю регионального отделения партии, депутату Госдумы Александру Козловскому.

Участники встречи также обсудили важные социальные вопросы, включая проблему воспитания иждивенчества и снижения трудовой мотивации среди молодежи. Особое внимание уделили принципам предоставления льгот — они должны касаться всех граждан вне зависимости от материального положения семьи, чтобы не возникало у людей желания получить то, что им не принадлежит по праву.

Особый интерес вызвало у собравшихся выступление директора центра «Воин» Владислава Бобылева. Организация занимается подготовкой нового поколения патриотов на основе традиционных российских ценностей. Масштабы деятельности центра впечатляют: 21 филиал работает по всей стране; Псковская область стала одним из 11 пилотных регионов по инициативе губернатора Михаила Ведерникова; в настоящее время псковский центр оказывает поддержку Республике Карелии в развитии аналогичных программ.

За время существования центра в Псковской области почти 5 тысяч молодых людей прошли подготовку по различным программам. Важно отметить, что юноши и девушки самостоятельно выбирают направление обучения, а гендерных различий в подходе к обучению нет — все участники называются курсантами. При этом статистика показывает: 56% составляют юноши, 44% — девушки.

«Центр активно работает над расширением горизонтов и усилением подготовки, внедряя систему личностного роста курсантов. Особую гордость вызывают случаи, когда выпускники центра применяют полученные навыки в реальных ситуациях для спасения людей», – рассказал Владислав Бобылев.

Встреча показала высокий потенциал для развития взаимодействия между различными НКО региона, отметили в отделении «Единой России»: «Обмен опытом, координация усилий и совместные проекты — все это станет основой для более эффективной работы общественных организаций Псковской области. Такие встречи подтверждают важность поддержки гражданского общества и демонстрируют, как некоммерческие организации вносят весомый вклад в развитие региона, воспитание молодежи и поддержку социально значимых инициатив».