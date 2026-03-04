В «Агрофирме «Победа» собрали на 10 тонн огурцов больше, чем в прошлом сезоне

На текущий период объём отгруженных огурцов крупнейшим в Псковской области производитель овощной продукции - ЗАО «Агрофирма «Победа» уже на 10 тонн превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила глава Псковского округа Наталья Фёдорова на своей странице во «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Ежегодно на старте активного овощного сезона бываю в теплично‑овощном комбинате с рабочим визитом», — отметила она.

Вместе с руководителем предприятия Виктором Гречиным Наталья Фёдорова осмотрела теплицы, где выращивают томаты и огурцы. Она отметила, но уже в первой декаде марта томаты активно цветут — это значит, что к апрелю новый урожай появится на прилавках магазинов. Сбор огурцов стартовал во второй декаде февраля, и на текущий момент предприятие отгрузило на 10 тонн этой культуры больше, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Глава округа напомнила, что за весь сезон комбинат производит около 1,5 тысячи тонн овощей. Такой результат становится возможным благодаря комплексному подходу.

На предприятии активно модернизируют производство: утепляют фундаменты теплиц, применяют капельный полив и автоматизируют контроль температуры. Большое внимание уделяют селекции — тестируют отечественные семена и отбирают лучшие сорта, подходящие для местного климата.

Не менее важен и человеческий фактор. В «Агрофирме „Победа“» трудятся 50 сотрудников, большинство из них — жители Псковского округа; часть работников предприятие доставляет из города. Особая гордость комбината — сохранившийся «институт наставничества»: опытные сотрудники обучают новичков премудростям растениеводства прямо на производстве.

Наталья Фёдорова подчеркнула, что «Агрофирма „Победа“» — предприятие с более чем 95‑летней историей. Оно по праву считается одним из самых известных сельскохозяйственных предприятий не только округа, но и всего региона.