На лед в Гдовском округе запретят выходить с 6 марта

С 6 марта на водных объектах Гдовского муниципального округа будет введен запрет выхода на лёд, сообщила глава округа Вера Алексеева в своем Telegram-канале.

«Любителей зимней рыбалки прошу отнестись с пониманием и сознательностью. Прочность ледового покрова быстро меняется,  лед становится рыхлым и ломким. То, что вчера казалось безопасным, сегодня может представлять смертельную угрозу. Не подвергайте себя неоправданному риску! Особое внимание уделите безопасности детей. Объясните им, почему выход на лед сейчас недопустим. Их жизнь и здоровье – наша общая ответственность», - написала глава.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации нужно по единому номеру экстренных служб – 112. Телефон ЕДДС Гдовского муниципального округа: (881131) 2-15-55. 

Напомним, запрет выхода на лед уже действует в Пушкиногорском, Великолукском, Невельском, Локнянском, Псковском, Дновском, Новосокольническом, Новоржевском и Куньинском округах, а также в Пскове и Великих Луках. 

Алексеева Вера Анатольевна

Алексеева Вера Анатольевна

Глава Гдовского муниципального округа.

