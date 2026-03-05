На лед в Гдовском округе запретят выходить с 6 марта

С 6 марта на водных объектах Гдовского муниципального округа будет введен запрет выхода на лёд, сообщила глава округа Вера Алексеева в своем Telegram-канале.
В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации нужно по единому номеру экстренных служб – 112. Телефон ЕДДС Гдовского муниципального округа: (881131) 2-15-55.
Напомним, запрет выхода на лед уже действует в Пушкиногорском, Великолукском, Невельском, Локнянском, Псковском, Дновском, Новосокольническом, Новоржевском и Куньинском округах, а также в Пскове и Великих Луках.
