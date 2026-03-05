Заместители главы администрации Пскова «горят» на работе — Сергей Литвиненко

О взаимодействии депутатов с администрацией Пскова рассказал депутат Псковской городской Думы Сергей Литвиненко (ЛДПР) в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Сергей Литвиненко отметил высокий уровень энтузиазма среди молодых сотрудников администрации Пскова. По словам депутата, заместители главы администрации быстро реагируют на запросы и активно работают над решением городских проблем.

«Все заместители «горят» на работе, это видно. Иногда, когда на комиссии или на комитете им задают какой-то вопрос, они в ступоре, но через какое-то время, когда мы возвращаемся к вопросу, они докладывают, как и что будет происходить», — пояснил гость студии.

Также он указал на баланс опыта и молодости в командах администрации и гордумы и особо выделил главного финансиста администрации Тамару Винт, отметив компетентность и готовность оперативно решать финансовые вопросы: