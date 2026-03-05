 
Общество

Заместители главы администрации Пскова «горят» на работе — Сергей Литвиненко

0

О взаимодействии депутатов с администрацией Пскова рассказал депутат Псковской городской Думы Сергей Литвиненко (ЛДПР) в эфире радио ПЛН FM (102.6).

Сергей Литвиненко отметил высокий уровень энтузиазма среди молодых сотрудников администрации Пскова. По словам депутата, заместители главы администрации быстро реагируют на запросы и активно работают над решением городских проблем.

«Все заместители «горят» на работе, это видно. Иногда, когда на комиссии или на комитете им задают какой-то вопрос, они в ступоре, но через какое-то время, когда мы возвращаемся к вопросу, они докладывают, как и что будет происходить», — пояснил гость студии.

Также он указал на баланс опыта и молодости в командах администрации и гордумы и особо выделил главного финансиста администрации Тамару Винт, отметив компетентность и готовность оперативно решать финансовые вопросы:

«Это весы, которые уравновешивают молодость и опыт: с одной стороны — более мудрые депутаты с профессиональным и жизненным опытом, а с другой — молодая и динамичная команда администрации. У нас, конечно, очень грамотный финансист в администрации — Тамара Геннадьевна, которая очень долго работала и работает, которой в любой момент можно позвонить, узнать какую-то цифру — и она назовёт», — добавил Сергей Литвиненко.
Прокомментировать

Пресс-портреты

Литвиненко Сергей Григорьевич

Литвиненко Сергей Григорьевич

Депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по единому округу, координатор Псковского городского отделения ЛДПР

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026