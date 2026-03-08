Названы регионы-лидеры по росту зарплат в России

Ингушетия и Курская область в декабре 2025 года возглавили рейтинг по росту зарплат в России, в этих регионах она выросла более чем на 20%, следует из статистики.

Так, в Ингушетии зарплаты в декабре прибавили почти 25% по сравнению с декабрем 2024 года, а в Курской области – 21%. Тройку лидеров замкнула Саратовская область, где трудовые доходы увеличились в среднем на 19%.

Средние зарплаты выросли на 18% в Адыгее, Севастополе, Карачаево-Черкессии и Республике Алтай, на 17% - в Дагестане, а на 16% - в Северной Осетии, Марий Эл, Удмуртии и Тамбовской области.

В то же время на 15% они увеличились у жителей Крыма и Ивановской области, а на 14% - в Еврейской АО, Бурятии, Мордовии, Калмыкии, Воронежской, Мурманской, Ульяновской, Ярославной областях, а также Алтайском крае.

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций рассчитывается до вычета налогов и включает премии и бонусы. Она учитывает доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими зарплатами. В среднем россияне в конце года зарабатывали 139,7 тысячи рублей против 128,7 тысячи рублей, пишет РИА Новости.