Космонавт Сергей Кудь-Сверчков поздравил женщин с 8 марта с борта МКС

Космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков поздравил всех женщин с 8 марта с борта Международной космической станции, сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

Видео: Роскосмос

«Дорогие наши женщины! Мы космонавты Роскосмоса с борта Международной космической станции поздравляем вас с 8 Марта. Это один из самых любимых праздников в нашей стране. В этот день все мужчины поздравляют своих матерей, жён, дочерей и подруг с Международным женским днём. И мы с орбиты Земли спешим присоединиться к их словам и выразить вам своё восхищение», - сказал Сергей Кудь-Сверчков.

Напомним, сегодня во всем мире отмечается Международный женский день.

