Международный женский день отмечается сегодня

8 марта — Международный женский день (англ. International Women's Day) — всемирный день женщин, в который помимо чествования прекрасной половины человечества, также отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.

Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства (как было изначально), а считается днём весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

Праздник отмечается Организацией Объединенных Наций, а в некоторых странах — например, России, Беларуси и ряде стран постсоветского пространства — этот день является национальным праздником.

Идея проведения Международного женского дня впервые возникла именно в начале 20 века, когда промышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического бума и зарождения радикальных идеологий.

Отсчёт первого празднования Международного женского дня принято вести с 1909 года, когда в США 28 февраля отмечали первый национальный женский день по инициативе Социалистической партии Америки. Несколько лет там отмечали этот день в последнее воскресенье февраля. Затем волна женских митингов, демонстраций и манифестаций захлестнула Европу.

В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин (англ. Second International Conference of Working Women). Лидер женской группы социал-демократической партии Германии Клара Цеткин (нем. Clara Zetkin) выдвинула идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала борьбу женщин за свои права.

Существует мнение, что одной из предпосылок празднования Международного женского дня стал первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, которые хотели привлечь внимание властей к тяжелым условиям труда и низким зарплатам и открыто выступили за равноправие. Он прошел 8 марта 1857 года.

Официальный статус «Международного женского дня» этот праздник приобрёл по решению ООН в 1975 году, и с тех пор он отмечается ООН ежегодно как Международный день борьбы за права женщин и международный мир и каждый год посвящён определённой теме.

В этот день женщины всех континентов, нередко разделённые национальными границами или этническими, языковыми, культурными, экономическими и политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, несколько десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.

В Древней Греции Лисистрата ради прекращения войны организовала сексуальную забастовку против мужчин; во время Французской революции парижские женщины, выступавшие за «свободу, равенство и братство», организовали марш на Версаль, чтобы потребовать предоставления женщинам избирательного права.

Международный женский день — это праздник всех женщин, ставших творцами истории. Неудивительно, что женщины стали первопроходцами во многих областях — вот только некоторые факты, объединенные женским «первая». В январе 1906 года в Санкт-Петербурге открылось первое в России высшее техническое учебное заведение для женщин; в январе 1909 года в Нью-Йорке стартовала первая в мире женская автогонка; в мае 1989 года состоялось первое выступление женского «Вивальди-оркестра», пишет calend.ru.

И хотя изначально суть праздника была связана с многовековой борьбой женщин за равноправие с мужчинами в общественной и политической жизни, за улучшение условий своей работы, но в современном обществе Международный женский день, в первую очередь, — это праздник весны и внимания к женщине, когда представители сильной половины человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин подарками, заботой и, конечно же, цветами. Ведь после долгой зимы именно они после долгой зимы именно они символизируют красоту, нежность и обновление.