Псковская школьница победила во всероссийской олимпиаде «Софиум»

Ученица 11-го класса школы №47 города Пскова Анастасия Иванова успешно выступила среди сильнейших участников из других субъектов России и стала победительницей всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» 2025–2026 учебного года, набрав максимальный балл. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова. 

Фотографии: администрация Пскова / Telegram

Заключительный этап олимпиады прошел в Москве. В финал среди учащихся 11-х классов вышел 61 школьник из 36 регионов России, а также представители федеральной территории «Сириус». 

К участию в олимпиаде Анастасию Иванову подготовила Анна Садовникова — председатель территориальной избирательной комиссии города Пскова.

«Поздравляем Анастасию Иванову с блестящей победой и высоким результатом на всероссийском уровне!» — добавили в администрации.
