Психотерапевт рассказала, как справиться с тревогой и восстановить равновесие

Миф о тревоге как о вредном состоянии развеяла семейный и индивидуальный психотерапевт, психолог Дарья Казакова. По её словам, тревога — не враг, а эволюционно выработанный механизм выживания, который до сих пор помогает человеку сканировать реальность на предмет угроз. Эксперт рассказала, как распознать сигналы тела и научиться восстанавливать внутреннее равновесие, не борясь с тревогой, а «ведя с ней переговоры».

«Наш мозг запрограммирован сканировать реальность на предмет угроз. Десятки тысяч лет назад этот механизм спасал жизнь нашему предку. Шорох в кустах — выброс адреналина и кортизола — учащенное сердцебиение — реакция «бей, беги или замри». Это спасение от хищника. Сегодня хищников в офисе нет, но механизм остался. И теперь он срабатывает не на хищника, а на строгий взгляд начальника или другие ситуации», — рассказала эксперт.

По её словам, нужно обратить внимание на проявления тревоги и научить себя восстанавливать равновесие:

Сердце колотится, не хватает воздуха

Что говорит тело: «Я готовлюсь к опасности. Мобилизация!». За этим часто стоит подавленный гнев или желание убежать от ситуации. Необходимо спросить себя: «От чего или от кого я сейчас хочу убежать?».

Мышечное напряжение (плечи, шея, челюсть)

Что говорит тело: «Я ношу тяжелый груз ответственности». Стоит обратить внимание на челюсть (желание «стиснуть зубы», терпеть) и плечи (груз проблем). Сигнал: «Ты взвалил на себя слишком много. Пора делегировать или отказаться от лишнего».

Тошнота, ком в горле, проблемы с ЖКТ

Что говорит тело: «Тошнота часто сигнализирует о том, что вы «перевариваете» неприятную ситуацию или вас буквально «тошнит» от того, что происходит в вашей жизни. Что или кто является для вас «несъедобным» в эмоциональном плане? Какую ситуацию вы не можете «проглотить» и принять?»

Бессонница или навязчивый поток мыслей

Что говорит тело: «Мозг пытается решить проблему. Он перебирает варианты, чтобы защитить тебя от неожиданности». Вашему подсознанию не хватает ясности. Тревога в голове — это попытка найти решение в условиях неопределенности. Сигнал: «Мне нужен четкий план, чтобы успокоиться».

Легализация чувства

В момент повышения тревоги, по словам эксперта, нужно начать дышать: привычный вдох и длинный выдох через рот — это снизит интенсивность.

«Скажите себе: «Я чувствую тревогу. Это нормально. Мой организм включил защиту. Спасибо тебе, тело, что заботишься обо мне». Попробуйте назвать эмоцию которую чувствуете (страх или ужас, гнев, раздражение, стыд, радость, печаль и т.д.)», - отметила психолог.

Фокус внимания

«Закройте глаза. Где именно в теле живет эта тревога? Опишите ее, какая она? Определите ее локализацию в теле. Можно даже нарисовать».

Диалог и действие

Теперь задайте этому ощущению вопрос «Что мне нужно сделать прямо сейчас?». И здесь возможны два варианта ответа:

Реальное действие. Махнуть рукой, топнуть ногой или что-то еще. Это действие телом можно совершить безопасно наедине с собой - дать выход энергии.

Принятие и забота. Если тревога сосет под ложечкой из-за страха за здоровье ребенка, действие здесь — обнять его. А если в ситуации где кажется нет на то причин - дайте своему телу отдых, позаботьтесь о себе.