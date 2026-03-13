Дело о спаивании несовершеннолетних жительницей Пскова рассмотрят в суде 23 марта

Судебное заседание по делу о вовлечении несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции 28-летней жительницей Пскова рассмотрят 23 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Псковский городской суд поступило уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в вовлечении несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции, совершенное в отношении двух несовершеннолетних, в том числе в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста.

Согласно предъявленному обвинению, в июне 2025 года обвиняемая, находясь в квартире по месту проживания и в общественных местах на территории г. Пскова, используя сложившиеся доверительные отношения со школьницами, неоднократно их вовлекала в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, что поспособствовало тому, что в июне 2025 года несовершеннолетние, находившиеся у нее в гостях в состоянии алкогольного опьянения, стали жертвами противоправных действий.

По факту совершения в отношении несовершеннолетних противоправных действий в региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело.