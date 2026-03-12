 
Общество

Жительницу Пскова будут судить за спаивание несовершеннолетних

28-летняя жительница Пскова предстанет перед судом по обвинению в вовлечении несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции (пункты «б», «в» части 3 статьи 151 УК РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области. 

Следствием установлено, что в июне 2025 года обвиняемая, находясь в квартире по месту проживания и в общественных местах на территории города Пскова, используя сложившиеся доверительные отношения со школьницами, неоднократно вовлекала девочек в возрасте 14 и 13 лет в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. В результате в июне 2025 года несовершеннолетние, находившиеся в гостях у обвиняемой в состоянии алкогольного опьянения, стали жертвами противоправных действий.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

По факту совершения в отношении несовершеннолетних противоправных действий в региональном следственном управлении возбуждено уголовное дело. 

