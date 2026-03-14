Псковский облсовпроф наградил победителей конкурсов «Учитель года – 2026» и «Воспитатель года – 2026»

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов от лица Псковского областного совета профессиональных союзов поздравил победителей и призёров муниципальных этапов конкурсов «Учитель года России – 2026» и «Воспитатель года России – 2026» на торжественном мероприятии в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном совете профсоюзов.

Лучшим членам профсоюза вручены сертификаты на отдых в учреждениях профсоюзов. Участие в муниципальном этапе приняли 44 педагога – по 22 в каждом конкурсе. В финале был организован круглый стол, в котором приняли участие пять лучших, по мнению жюри, финалистов конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года».