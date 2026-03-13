 
Общество

В Пскове назвали победителей конкурсов «Учитель года‑2026» и «Воспитатель года‑2026»

Итоги муниципальных этапов конкурсов «Учитель года‑2026» и «Воспитатель года‑2026» подвели в Пскове. О результатах и значении состязаний рассказал глава города Борис Елкин в своём Telegram‑канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

«Весь месяц в городе проходил настоящий парад педагогического мастерства, и наши учителя и воспитатели в очередной раз доказали, что система образования Пскова находится в надёжных руках. Их отличает высокий профессионализм, искренняя любовь к своему делу и неустанная забота о подрастающем поколении», — отметил глава Пскова.

Он с особым удовольствием поздравил победителей – Галину Забродину, учителя начальных классов Лицея №4 «Многопрофильный», и Анастасию Румянцеву, воспитателя дошкольного отделения Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

 

«Однако главные победители сегодня все участники! Их энтузиазм и мастерство обеспечивают нашим детям качественное образование и счастливое детство. Спасибо вам за терпение, мудрые советы и ту невидимую работу, которая формирует личность каждого ребенка», - заключил Борис Елкин.

