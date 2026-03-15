Эксперт назвала способы продлить молодость мозга

Занятия кардионагрузками, прогулки быстрым шагом каждый день, нормализация массы тела, отказ от курения и ограничение количества алкоголя помогут снизить давление, так как гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы негативно сказываются на здоровье мозга, рассказала невролог, кандидат медицинских наук и эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Любое отклонение в работе сердца сказывается на кровоснабжении мозга, так как работа нейронов критически зависит от кровоснабжения. Например, одна из распространенных причин ишемического инсульта - мерцательная аритмия, при которой предсердия перестают работать слаженно. Кровь в них застаивается, формируются тромбы, которые с током крови попадают в мозг», - сказала Демьяновская.

Врач подчеркнула, что на работе мозга негативно сказываются гипертония и перебои в работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому она посоветовала людям с повышенным артериальным давлением ограничить потребление поваренной соли до пяти граммов в сутки, это соответствует примерно одной чайной ложке, включая соль в готовых продуктах.

Помимо этого, невролог уточнила, что важно заниматься кардионагрузками. Она отметила, что полезно каждый день прогуливаться быстрым шагом. Также важно нормализовать массу тела, отказаться от курения и ограничить количество алкоголя. Если эти меры не помогли снизить давление, то нужно обратиться к врачу, чтобы он подобрал правильную терапию, пишет Лента.ру.