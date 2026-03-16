9,5 млн рублей требуют с администрации Гдовского округа за незаконную свалку

Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к администрации Гдовского муниципального округа о взыскании 9,5 миллиона рублей за несанкционированную свалку, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

В ходе выездного обследования в сельском поселении «Самолвовская волость» (деревня Кобылье Городище) была выявлена несанкционированная свалка площадью 174,44 м².

Установлено, что земельный участок не поставлен на кадастровый учёт и не передан в аренду; лицо, ответственное за образование свалки, установить не удалось. По результатам лабораторных исследований выявлено превышение концентраций загрязняющих веществ в почве; на территории обнаружены отходы 4 и 5 классов опасности.

Размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рассчитан в соответствии с методикой №238 Минприроды России и составляет 9 504 966 рублей 64 копейки.

Поскольку администрация, как уполномоченный орган по управлению неразграниченными землями, не возместила ущерб добровольно, управление Росприроднадзора обратилось в суд.

Предварительное и судебные заседания назначены на 23 марта.