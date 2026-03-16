 
Общество

9,5 млн рублей требуют с администрации Гдовского округа за незаконную свалку

0

Арбитражный суд Псковской области принял к производству заявление Северо-Западного межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к администрации Гдовского муниципального округа о взыскании 9,5 миллиона рублей за несанкционированную свалку, сообщили Псковской Ленте Новостей в суде.

Фото: архив ПЛН

В ходе выездного обследования в сельском поселении «Самолвовская волость» (деревня Кобылье Городище) была выявлена несанкционированная свалка площадью 174,44 м².

Установлено, что земельный участок не поставлен на кадастровый учёт и не передан в аренду; лицо, ответственное за образование свалки, установить не удалось. По результатам лабораторных исследований выявлено превышение концентраций загрязняющих веществ в почве; на территории обнаружены отходы 4 и 5 классов опасности.

Размер вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, рассчитан в соответствии с методикой №238 Минприроды России и составляет 9 504 966 рублей 64 копейки.

Поскольку администрация, как уполномоченный орган по управлению неразграниченными землями, не возместила ущерб добровольно, управление Росприроднадзора обратилось в суд.

Предварительное и судебные заседания назначены на 23 марта.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026