Псковичи могут принять участие в опросе о развитии домашнего интернета в малых населённых пунктах

Министерство цифрового развития РФ запустило опрос, который может повлиять на доступность домашнего интернета в малых населённых пунктах — в том числе на территории Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Проблема актуальна для деревень и сёл с населением менее 1 000 человек. В ряде таких мест уже проведена оптическая инфраструктура для подключения к интернету социальных объектов — школ, больниц, администраций, а также для обеспечения мобильной связи. При этом возможность подключить домашний интернет для жителей по‑прежнему отсутствует.

Результаты опроса могут стать основанием для корректировки законодательства: средства, которые сейчас направляются на строительство базовых станций в малочисленных населённых пунктах, потенциально смогут перераспределить на создание инфраструктуры для подключения домохозяйств.

Чем активнее жители проголосуют за свой населённый пункт, тем выше вероятность, что именно там появится техническая возможность подключить скоростной домашний интернет.

Как принять участие в опросе:

Зайти на платформу обратной связи и авторизироваться через «Госуслуги». Выбрать регион и населённый пункт. Голосовать можно, даже если вы там не прописаны. Указать точный адрес домохозяйства и подтвердить готовность заключить договор с оператором связи. Отправить голос.

«Нужно понимать, что подключение к скоростному домашнему интернету потребует от абонента фиксированного единоразового платежа за инсталляцию, а в дальнейшем — ежемесячной абонентской платы оператору», - отметили в правительстве.