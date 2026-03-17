Самолет из Москвы в Псков возвращается обратно в столицу

Самолет авиарейсом Москва - Псков, вылетевший из столицы по расписанию в 8:03, сделал несколько кругов в зоне ожидания на границе Смоленской и Псковской областей и возвращается обратно в столицу, данная информация следует из обстановки в воздушном пространстве, опубликованном на сайте «Флайтрадар24».

Скриншот: «Флайтрадар24»

В аэропорту Пскова по-прежнему действуют ограничения на взлет и посадку воздушных судов, но угрозы атак с применением БПЛА в регионе нет.

Самолет из Москвы должен прибыть в Псков в 9:30.