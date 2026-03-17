Более 3 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Псковской области за неделю

С 9 по 15 марта зарегистрировано 3 197 случаев острой респираторной вирусной инфекции в ходе еженедельного мониторинга заболеваемости на территории Псковской области. Это на 5,2% ниже уровня предыдущей недели, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

Доля детей до 14 лет среди заболевших – 61,2%. В городе Пскове зарегистрировано 1197 случаев ОРВИ, или 37,4% от общего количества по региону.

За неделю госпитализировано 27 человек с симптомами ОРВИ, что на 13 случаев меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии.

Зарегистрировано четыре случая гриппа, в том числе три – у детей.