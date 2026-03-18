В Пскове снимают историю преступлений нацистов в лагере для военнопленных

Съемочная группа федерального телеканала вновь работает в Государственном архиве Псковской области, готовя материал о лагере для военнопленных, который находился на юго-восточной окраине Пскова в урочище Пески, сообщили Псковской Ленте Новостей в архиве.

Фото: Государственный архив Псковской области

Выпуск готовится в рамках программы «Большая страна» Общественного телевидения России.

Лагерь в Песках действовал с июля 1941 года по конец 1943 года. Его площадь составляла 600 на 800 метров, территорию обнесли колючей проволокой. Пленных размещали в необорудованных бараках. В лагере был режим истощения и голода, пленные получали суп из картофельной шелухи и до 100 граммов хлеба в день. Смертность достигала 800 человек в день, общее количество погибших превышало 50 000 человек.