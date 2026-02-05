Документальный фильм о пособниках нацистов снимают в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Государственном архиве Псковской области.

Фотографии: Государственный архив Псковской области

Съемки проходят в помещениях Государственного архива Псковской области в рамках документального проекта «Основано на реальных событиях». Он посвящен рассекреченным материалам уголовного дела о пособниках нацистов на службе американских спецслужб: А. Лахно, А. Макова, С. Горбунова, Д. Ремиги, арестованным в апреле 1953-го года советскими органами госбезопасности на территории Украины.

«Съемочная группа телеканала НТВ работает в архиве – здесь записали интервью у директора Псковского политехнического колледжа, доктора исторических наук Александра Всеволодовича Седунова», - уточнили в архиве.