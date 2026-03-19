 
Общество

«Единая Россия» запустила нейросеть «Наша правда»

«Единая Россия» запустила нейросеть «Наша правда» для подготовки к «Диктанту Победы» - технологическую поддержку проекту оказал «Ростелеком», а историческую экспертизу обеспечило Российское военно-историческое общество, сообщили в Telegram-канале партии. 

Скриншот: «Единая Россия» / Telegram

Цифровой помощник создали на сайте международной исторической акции диктантпобеды.рф. Он позволяет любому пользователю задать вопрос по истории Великой Отечественной войны и получить «выверенный ответ, основанный на достоверных материалах», пояснили в партии.

«У нас появился не просто новый цифровой инструмент, а современный формат просвещения, который помогает сохранять историческую правду и делать её доступнее для людей. Благодарю коллег за совместную работу и призываю всех тестировать новое решение и вместе готовиться к "Диктанту Победы"», — сказал координатор партпроекта «Историческая память», руководитель Центрального исполкома «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин. 

Напомним, 12 площадок зарегистрировано для очного проведения «Диктанта Победы» в Псковской области. Акция состоится 24 апреля. 

