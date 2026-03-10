12 площадок заявлено для проведения «Диктанта Победы» в Псковской области

12 площадок зарегистрировано для очного проведения «Диктанта Победы» в Псковской области, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«24 апреля жители Псковской области смогут написать "Диктант Победы". Акция проводится под эгидой «Единой России» и партпроекта "Историческая память", который уже много лет объединяет людей вокруг изучения военной истории и сохранения памяти о героях страны. В этом году в регионе уже 12 площадок зарегистрированы для очного проведения диктанта, в том числе и Псковский музей оккупации, а также Школа партизанского мастерства в Себежском округе. Здесь тест можно пройти в особой атмосфере, узнать реальные истории людей, которые защищали Родину, увидеть экспозиции и прочувствовать дух исторических событий», - сообщил Александр Козловский.

По его словам, «Диктант Победы» стал самым масштабным историческим тестированием в мире: миллионы людей в России и за её пределами участвуют в нём, чтобы выразить уважение подвигу советских солдат и сохранить историческую память. С момента первого проведения число участников увеличилось в 18 раз, а площадок — в 27 раз.

В этом году задания будут включать блоки в честь 130-летия маршала Георгия Жукова, других советских военачальников, а также про события специальной военной операции. Эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического общества следят, чтобы задания были интересными, познавательными и увлекательными для всех участников.

Тест можно пройти и онлайн в день официального проведения.

«Приглашаю жителей области проверить свои знания, вспомнить героев и поделиться памятью с детьми. История делает нас сильнее и объединяет вокруг главного — нашей Родины», - добавил Александр Козловский.

Напомним, акция «Единой России» «Диктант Победы» стала победителем премии общества «Знание» в номинации «Народный выбор», как лучший просветительский проект.