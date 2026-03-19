Сыграть в ящур

Ящур – название грозного ветеринарного заболевания все громче, но пока неофициально доносится из Сибири, где у частных владельцев изымают коров. Публично среди причин называют вспышки бешенства и пастереллеза. Читатели Псковской Ленты Новостей, обеспокоенные возможным уроном своим подсобным хозяйствам и потенциальным закрытием лесов для охотников, обратились в редакцию с просьбой разобраться, насколько ситуация представляет угрозу для нашего региона. Обозреватель Юлия Магера выяснила, чем опасны ящур и пастереллез, как давно они появлялись в местных скотниках, какой угрозы совсем с другой стороны – из Европы – опасаются местные ветеринары и как борьбе с ней поможет выстроенная латышами стена вдоль границы.

Страшный урон

«Мы все помним, как забирали свиней, когда несколько лет назад была мощная волна африканской чумы. Власти спасали крупные комплексы за счет обычных деревенских жителей. Теперь корову подавай?» - с таким вопросом обратилась к журналистам ПЛН Тамара Степанова из Палкинского района.

«Смотрим новости, идет непонятная болезнь, которая распространяется не только среди домашних, но и через диких животных, - также позвонил в редакцию охотник Алексей Тимофеев. - Каждый год, если где-то очаг бешенства, то охоту локально закрывают. Как бы леса совсем не стали запретной зоной. Мы пока не понимаем, что происходит. Псковская область пережила две крупных волны африканской чумы свиней. Есть такое мнение, что первый занос произошел на фоне войны с Грузией, был рукотворным, целенаправленно или нет. Что теперь нас ждет?»

Вопросы читателей не единичные, но типичные. Связаны они с тем, что жители сибирских регионов с прошлой недели сообщают об изъятии властями крупного рогатого скота из индивидуальных хозяйств. Особенно громко в новостной повестке звучит Новосибирская область, где введен режим ЧС, а аграрии утверждают, что изъятия происходят без каких-либо сопроводительных документов. Фермеры могут рассчитывать на компенсацию – около 70 тысяч рублей за взрослую корову, что далеко от рыночной стоимости и мяса, и полноценного животного на замену. Позже появилась мера поддержки: выплата прожиточного минимума на каждого члена семьи, из которой изъяли животных, в течение девяти месяцев. На основе массовых жалоб Следственный комитет начал проверку законности происходящего.

Уже после того, как события вышли на федеральный уровень, региональные власти сообщили о вспышках бешенства и пастереллеза. Последнее заболевание поражает не только коров, но и других животных, живущих рядом с человеком, включая кошек и собак. Оно заразно для человека, но лечится простыми антибиотиками. Страшнее урон, который получает сельское хозяйство. То же самое справедливо и для ящура, вызывающего у человека пузырьковые высыпания на слизистых и коже. По международному стандарту, другие страны закрывают свой рынок для ввоза продукции животноводства из государств, где фиксируется ящур.

В прошлом году вспышка ящура произошла в Европе, задеты были Германия, Словения, Венгрия. В России вводились ограничения на завоз племенных свиней, кормов. Сейчас на территории РФ, согласно последним данным Россельхознадзора, полное благополучие по ящуру, очагов не зафиксировано. Однако хорошо информированная блогер Ксения Собчак, ссылаясь на информацию с закрытого совещания в Свердловской области, сообщила, что на Урале обсуждалась вспышка ящура, завезенного в Россию с немецкими кормами для животных.

По миру последняя крупная вспышка ящура, затронувшая множество стран, прокатилась в конце девяностых – начале нулевых. В 2005 году, на Дальнем Востоке была зафиксирована последняя вспышка в России с очагами в нескольких регионах. После этого локальные очаги возникали в ряде субъектов, но почти мгновенно купировались, не получая широкого распространения. В Псковской области ящура не было с советских времен. Но бдительность не ослабевает, в прошлом году ветслужба региона проводила масштабную тренировку на случай выявления ящура.

«Птицам забор не построишь»

Что бы там ни было, главный вопрос заключается в том, ждать ли псковским фермерам и охотникам опасные бациллы на своей территории.

«В Псковской области, как и во всем Северо-Западном, а также Центральном федеральном округах – благополучие, - заверил Псковскую Ленту Новостей председатель областного комитета по ветеринарии Валерий Удалов. - Да, в Сибири проблемы, есть официальные комментарии ветеринарных служб Омска, Новосибирска, Республики Алтай, Алтайского края: вспышки пастереллеза и бешенства, потому что из-за сильных морозов зараженные животные выходят к подсобным хозяйствам, чтобы прокормиться. У нас этого нет, у нас все стабильно».

Он отмечает, что в Псковской области опасения вызывает обстановка совсем на другом направлении.

«Больше беспокоимся за сезонные заболевания: высокопатогенный грипп птиц и африканскую чуму свиней. Мы граничим с Евросоюзом, как говорится, в морозную погоду до Латвии докричаться можно. До Сибири от нас четыре тысячи километров, а Латвия – вот она. Там за прошлый год зарегистрировано 4000 очагов африканской чумы свиней и 22 очага высокопатогенного гриппа птиц», - приводит чиновник тревожные данные.

Он рассчитывает, что преградой для зараженных кабанов, не признающих госграниц, станет забор вдоль границы. О завершении строительства 280-километровой ограды за 146 млн евро Латвия заявила в конце прошлого года. Строили его для других целей, но, кажется, псковские ветеринары по достоинству оценили европейские затраты, благодаря которым тамошние чумные животные не перемахнут в Россию.

«Надеемся, что это нам очень-очень сильно поможет. Вместе с тем, птицам забор не построишь, вот за это сильно переживаем, - признается председатель комитета по ветеринарии. - Профилактика в этом году будет построена, как и в предыдущих, на вакцинации для создания буферных зон вокруг птицефабрик».

В прошлом году в Псковской области удалось сохранить благополучие по АЧС и птичьему гриппу. Подтверждением тому служит разрешение на поставки региональной продукции животноводства в Китай, Вьетнам, Сингапур.

По бешенству за прошлый год в Псковской области выявлено семь очагов. В этом году не зафиксировано пока ни одного, возможно, помогает усиленная вакцинация: федеральный центр присылал 351 тысячу доз вакцины, их равномерно разложили в лесах по всей области, и есть надежда, что число заражений пойдет на спад.

«Напоминает ящур»

Если от АЧС вакцину не придумали, так как вирус слишком быстро мутирует, то от ящура животным ставят прививки, напоминает Андрей Козлов, председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию, семнадцать лет руководивший молочной фермой «Красное знамя» на юге региона. По его мнению, происходящее в Сибири напоминает именно ящур.

«Почему-то его называют пастереллез, хотя, мне кажется, есть явные признаки ящура. Мы знаем, что это такое, у нас много-много лет назад он был в Псковской области. В последнее время скот вакцинируется от этого заболевания, надеюсь, теперь вспышки мы не допустим. Пока у нас в этой части тихо», - подтверждает он обстановку.

Андрей Козлов поясняет, что в каждом крупном хозяйстве есть план производственного контроля, согласованный с комитетом по ветеринарии, документ включает график вакцинации. Обязаны ставить прививки своим животным и в подсобных хозяйствах, если продукция уходит на реализацию.

«Все достаточно строго, если соблюдать правила, страшного ничего не будет», - уверен аграрий.

В прошлом десятилетии Псковская область почти лишилась домашних пятачков в результате «отчуждения свиней». Их изымали из личных подсобных хозяйств после вспышек африканской чумы для сохранения крупных комплексов на юге и севере региона. Коров по частным сараям и без того мычит меньше: содержать их дорого и сложно. Но у кого-то корова – настоящая кормилица. Остается надеяться, что мать-природа на этот раз пощадит псковичей, предпринятые профилактические меры дадут свои результаты.

Юлия Магера

Иллюстрации созданы с помощью нейросети ГигаЧат