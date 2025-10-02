Общество

Учения по действиям при подозрении на вспышку ящура провели в Псковской области

Государственная ветеринарная служба Псковской области 1-2 октября провела штабную тренировку по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, направленную на защиту сельскохозяйственных животных и продукции животноводства, сообщили Псковской Ленте Новостей в службе. Тренировку направили на отработку действий в случае возникновения особо опасного заболевания животных, такого как ящур.

Фото: граппа «ВКонтакте» «Комитет по ветеринарии Псковской области»

В ходе мероприятия привели в готовность сеть наблюдения и лабораторного контроля. Также состоялась учебная тренировка на территории Псковского района, где имитировались действия при подозрении на вспышку ящура у животных.

Дополнительно в рамках тренировки провели исследование радиационной обстановки в Пскове. В общей сложности в учебной тренировке приняли участие 36 сотрудников государственной ветеринарной службы Псковской области, задействовали 12 единиц техники.