Руководитель Госавтоинспекции по Псковской области Андрей Калинин избавился от приставки врио

Начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников представил личному составу нового руководителя управления Госавтоинспекции УМВД России по региону - подполковника полиции Андрея Калинина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Андрей Калинин родился 4 сентября 1982 года в деревне Купуй Великолукского района. В 2004 году окончил Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию, а в 2015 году - Московский институт государственного управления и права.

Службу в органах внутренних дел начал в 2004 году с должности инспектора ДПС ГИБДД милиции общественной безопасности ОВД города Великие Луки.

С 2004 по 2016 занимал различные должности в отделе Госавтоинспекции Великих Лук, а с 2016 года по 2026 год возглавлял это подразделение. В апреле 2025 года был назначен временно исполняющим обязанности начальника УГИБДД.

А в марте 2026 года приказом МВД России Андрей Калинин назначен на должность начальника управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области.

Неоднократно поощрялся ведомственными наградами. Среди них - медали МВД России «За доблесть в службе», «За отличие в службе» I, II и III степеней.