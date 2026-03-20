Михаил Ведерников поздравил правоверных мусульман с наступлением Ураза‑Байрам

Михаил Ведерников поздравил всех правоверных мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и наступлением Ураза‑Байрам. Поздравление губернатора опубликовано в его Telegram-канале.
По его словам, этот праздник несет в себе радость духовного обновления и укрепления веры, стремление к нравственному совершенствованию, побуждает к милосердию, добрым делам и состраданию к ближнему.
«Мусульманская община вносит значимый вклад в развитие благотворительности и социальных инициатив, в воспитание у молодежи уважения к семейным ценностям и традициям, к людям старшего поколения. Пусть праздник Ураза‑Байрам принесет душевное спокойствие, крепкое здоровье, мир, согласие и уверенность в завтрашнем дне, придаст сил для добрых дел и благих начинаний!», — резюмировал Михаил Ведерников.