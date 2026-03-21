Россиянам может грозить лишение свободы за сорванные подснежники

Лишение свободы на срок до четырех лет и административный штраф до одного миллиона рублей может грозить за сбор занесенных в Красную книгу растений, в том числе подснежников. Это следует из соответствующего закона России.

Так, уничтожение находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу России, может повлечь за собой административный штраф в размере от 2,5 тысяч до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от 15 тысяч до 20 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Подснежники признаны редкими растениями, которые находятся под угрозой исчезновения. В отдельных случаях тем, кто их сорвал, может грозить уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет и штраф до одного миллиона рублей, пишет ТАСС. Максимальная ответственность наступает в том случае, если будет доказано, что сбор подснежников был умышленным, осуществлялся на территории национального парка, заповедника или другой особо охраняемой природной территории.