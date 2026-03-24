На участке улицы Советской в Пскове предусмотрен полный демонтаж старых деревьев

Полный демонтаж деревьев предусмотрен на участке улицы Советской в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).
Глава города пояснил, что, вероятно, где-то придется пожертвовать парковкой. «Там двухполосное движение, но мы понимаем, что у нас узкий тротуар. Надо его расширить, чтобы хотя бы техника могла его чистить. Зеленую зону хочется оставить, может, посадить новые деревья взамен старых. Поэтому тут будем думать, но всегда на чаше весов будет или парковка, или зелень, тут всем не угодить», - заключил Борис Елкин.
