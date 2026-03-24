На участке улицы Советской в Пскове предусмотрен полный демонтаж старых деревьев

Полный демонтаж деревьев предусмотрен на участке улицы Советской в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Вырубка будет от Октябрьской площади до площади Победы. Если там пройтись, то можно заметить, что деревья там в не самом лучшем виде. Сейчас дал поручения своим коллегам проработать возможные варианты. Думаю, скоро мы их анонсируем на выбор горожан», - сказал Борис Елкин.

Глава города пояснил, что, вероятно, где-то придется пожертвовать парковкой. «Там двухполосное движение, но мы понимаем, что у нас узкий тротуар. Надо его расширить, чтобы хотя бы техника могла его чистить. Зеленую зону хочется оставить, может, посадить новые деревья взамен старых. Поэтому тут будем думать, но всегда на чаше весов будет или парковка, или зелень, тут всем не угодить», - заключил Борис Елкин.