 
Общество

На участке улицы Советской в Пскове предусмотрен полный демонтаж старых деревьев

0

Полный демонтаж деревьев предусмотрен на участке улицы Советской в Пскове, сообщил глава города Борис Елкин в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Вырубка будет от Октябрьской площади до площади Победы. Если там пройтись, то можно заметить, что деревья там в не самом лучшем виде. Сейчас дал поручения своим коллегам проработать возможные варианты. Думаю, скоро мы их анонсируем на выбор горожан», - сказал Борис Елкин. 

Глава города пояснил, что, вероятно, где-то придется пожертвовать парковкой. «Там двухполосное движение, но мы понимаем, что у нас узкий тротуар. Надо его расширить, чтобы хотя бы техника могла его чистить. Зеленую зону хочется оставить, может, посадить новые деревья взамен старых. Поэтому тут будем думать, но всегда на чаше весов будет или парковка, или зелень, тут всем не угодить», - заключил Борис Елкин. 

Прокомментировать

Пресс-портреты

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026