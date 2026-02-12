Часть деревьев на улице Советской в Пскове придется спилить

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» планируется ремонт улицы Советской от площади Победы до Октябрьской площади. После публикации контракта горожане выразили обеспокоенность возможным спилом зеленых насаждений. Глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале ответил на тревоги псковичей.



Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

Градоначальник подтвердил, что техническое задание действительно предусматривает такую возможность. Однако, по словам главы города, решение будет приниматься исключительно точечно, по факту обследования каждого дерева.

«Перед началом работ специалисты заново проведут обследование каждого дерева. Спил коснется только тех растений, которые действительно представляют угрозу – аварийных, сухих, больных. Если имеется хоть малейшая возможность сохранить дерево, мы это сделаем», – заверил Борис Елкин.

Отдельно он остановился на теме новых насаждений. Хотя изначально проект не предполагал компенсацию утраченных деревьев, но средства в городском бюджете на это заложены.

«Более того, уже активно работаем над вопросом, какие и где будут высаживаться новые растения взамен удаленных, учитывая социальную значимость каждой зеленой зоны. Наша главная цель – улучшить городскую среду и создать комфортные условия для жителей. Держу вопрос на личном контроле», — добавил глава города.