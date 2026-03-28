 
Общество

Начинающих бизнесменов Псковской области приглашают на тренинг «Основы предпринимательства»

Центр «Мой бизнес» приглашает жителей Псковской области на двухдневный тренинг «Основы предпринимательства». Программа реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Мероприятие состоится 18 и 19 апреля в очном формате в конференц-зале Центра «Мой бизнес».

Тренинги проведет сертифицированный бизнес-тренер, предприниматель, генеральный директор образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров.

В рамках обучения слушатели получат практические навыки и знания по оценке своей бизнес-идеи, разработке бизнес-плана, определению формы бизнеса, о процедуре регистрации бизнеса, об источниках финансирования, о существующих мерах поддержки субъектов МСП, как начать свой бизнес.

Организаторы отмечают, что тренинг будет интересен для граждан, планирующих заключить социальный контракт; для тех, кто осуществляет деятельность в рамках семейного бизнеса; для всех, кто хочет открыть свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект.

Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено. Для участия необходимо пройти обязательную предварительную регистрацию по ссылке https://msp60.ru/events/trening-osnovy-predprinimatelstva_222/.

Подробная информация по тел. 8 (8112) 331–337 (доб. 107) или по эл. почте fedorova@msp60.ru.

 

